Москва, 1 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин знает о заявленных 30 ноября Александром Лукашенко угрозах заблокировать транзит через Белоруссию и надеется, что эта угроза не будет касаться выполнения «Газпромом» своих контрактных обязательств перед партнёрами в Евросоюзе. Об этом 1 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По мнению Пескова, президент России уже «достаточно подробно ответил» на вопрос об обеспокоенности Москвы угрозами Минска перекрыть российский транзит энергоносителей в Евросоюз. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что по мнению Путина «Белоруссия становится объектом беспрецедентного давления со стороны ряда западных стран» и это «совершенно неоправданное давление, это агрессивное давление, что не может не приводить к жесткой контрреакции со стороны Белоруссии».

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По словам Пескова, Путин понимает реакцию Лукашенко в сложившейся ситуации и «выразил понимание этих жестких ответов, но с другой стороны президент, конечно, рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа».

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