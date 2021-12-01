София, 1 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Действующий кабинет министров Болгарии одобрил документ, предусматривающий выделение из государственного бюджета около 6 млн левов ($3,5 млн) на строительство и ремонт зданий детских садов и школ по всей стране. Об этом 1 декабря со ссылкой на министерство образования и науки Болгарии сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, соответствующее финансирование получит 21 муниципалитет, где зафиксирована нехватка мест в действующих дошкольных и школьных учреждениях. Как утверждают в болгарском правительстве, новая программа позволит в течение ближайших двух лет качественно повысить условия обучения школьников, а также увеличить количество детсадов и яслей.

Как ожидается, на ближайшем заседании кабмина Болгарии будет рассмотрен вопрос о финансовой поддержке системы профессионально-технических училищ и колледжей. Для этого из бюджета будет выделено около 1 миллиона левов.