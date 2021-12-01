Москва, 1 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Угроза России на её западных рубежах в последнее время лишь нарастает. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Путин

«Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Северо-Атлантического альянса. Для нас это более чем серьёзно», — заявил Путин.

«Повторю: не мы кому-то угрожаем. И обвинять нас в этом с учётом реального положения дел, то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую, как минимум, безответственно», — указал он.