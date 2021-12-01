Йошкар-Ола, 1 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 1 декабря выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 420 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 21 661 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 102 человека. 776 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались двое жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3983 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 449 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 743 человека, из них у 731 — пневмония, 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 63 пациента, при этом госпитализированы 61 житель Марий Эл.