Москва, 1 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Официальный Минск признал Крым частью Российской Федерации, и никакого юридического оформления помимо устного заявления Александра Лукашенко это не требует. Об этом 1 декабря в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Инфоповод: Лукашенко считает Крым «российским де-факто и де-юре»

Выступая перед журналистами, глава МИД РФ напомнил о сделанном 30 ноября Александром Лукашенко заявлении в интервью МИА «Россия сегодня» о признании Крыма в составе России фактически и юридически. Сергей Лавров отметил: «Ну и если кому-то там не до конца это было понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым — часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году».

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Министр иностранных дел России констатировал: такого устного заявления Москве достаточно, и больше «не надо ничего делать, никаких законов принимать не надо».

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Лавров напомнил, что «у Белоруссии не просто дипломатические, а союзнические отношения с Российской Федерацией». Он пояснил: «Даже для стран, у которых нет такого формата связей с Россией, не требуется никаких специальных законодательных актов. Если эта страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, того руководства, которое в России существует».

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году официальный Минск неоднократно заявлял о признании полуострова фактически в составе России, а юридически — в составе Украины. МИД Белоруссии неоднократно выступал с разъяснениями по этому вопросу и рекомендовал белорусским гражданам посещение полуострова через территорию Украины с разрешения украинских властей. Белорусская общественность развернула кампанию «Признай Крым!», добиваясь признания официальным Минском Крыма в составе России.

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