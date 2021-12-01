Саранск, 1 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

За сутки скончались женщины в возрасте от 41 до 81 года. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней субтотальной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 896 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря в регионе выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 158 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 809 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5545 человек.

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