Саранск, 1 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 1 декабря выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 158 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 809 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 121 человек, всего с начала пандемии выздоровели 30 368 жителей Мордовии. 896 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5545 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1304 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4182 жителей республики.