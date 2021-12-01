Москва, 1 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о размере прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Учтены предложения президента РФ Владимира Путина об установлении прожиточного минимума на уровне выше официальной инфляции.

В итоге в 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.