Москва, 1 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Совет Федерации

Первоначально правительством РФ предлагалось установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составило бы 825 рублей (то есть рост — 6,4%).

Однако президент РФ Владимир Путин предложил существенно повысить размер МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц. Соответствующий закон одобрил Совфед.