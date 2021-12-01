Ставрополь, 1 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Ставропольский край продолжает испытывать на себе натиск стихии. Ураганный ветер валит деревья и срывает кровли зданий, обрывает электропровода. К полудню 1 декабря известно о прекращении электроснабжения в пяти городских округах и в четырех муниципалитетах. Без света остались около 31 тыс. жителей, в том числе более 6 тыс. детей, проживающих в 21 населенном пункте.

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По словам главы Новоалександровского округа Сергея Сагалаева, в районе повалены множество деревьев, заборов, повреждены кровли дома культуры и ряда сельхозпредприятий.

Ураганный ветер продолжает дуть в Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Шпаковском, Грачевском, Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском округах и городе Ставрополе, сообщили в МЧС. До конца дня 1 декабря он не успокоится, а порывы будут достигать 30 м/с.

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