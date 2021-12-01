Ульяновск, 1 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется тенденция превышения количества вылечившихся от ковида за сутки над числом вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 1 декабря, в Ульяновской области всего подтверждено 111 572 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки инфицирование официально подтверждено у 433 жителей.

Победили болезнь 103 513 пациентов, что составляет 92,78% от общего числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки вылечились 560 человек.

Напомним, что в Ульяновской области в ноябре не было ни одного дня без летальных исходов от ковида. Всего в регионе умерли 3399 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в регионе вступили в силу новые правила посещения торговых центров. В Ульяновской области разрешено посещать ТРЦ без QR-кодов в будни дни с 08:00 до 15:00.