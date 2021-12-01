Киев, 1 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Завод по изготовлению современных военных дронов будет возведен на Украине. Об этом 1 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский, во время своего выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое транслировали телеканалы страны.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

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«Впервые начинаем на Украине строить военный завод по производству современных дронов», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что власти страны выделят в 2022 году на финансирование безопасности и обороны порядка $11,7 млрд и на эти деньги планируется запустить ракетную программу, программа восстановления украинского флота, а также создание на Украине кибервойск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам текущего года государственный долг Украины снизится до уровня ниже 50% от ВВП страны.