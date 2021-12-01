Москва, 1 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В последние дни нефтяные котировки очень волатильны, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Котировки опускались резко с 26 ноября с рубежей $82 до $69,50 за баррель нефти марки Brent из-за решения США и ряда стран о поставках из стратегических резервов, и из-за появления нового штамма коронавируса.

Но сегодня, 1 декабря, наблюдается обратное движение — вверх к уровням около $72 за баррель. Это связано не только с тем, что предыдущее пике было слишком эмоциональным, резким, избыточным.

Помимо того, рынок ждёт важнейшие события в ближайшие дни. 1 декабря состоится заседание ОПЕК, а 2 декабря — заседание ОПЕК+. Будет решаться вопрос о сохранении темпов увеличения добычи странами-экспортёрами, входящими в альянс.

Есть предположение, что они уменьшат или приостановят рост производства. Именно из-за того, что новый штамм способен сократить спрос, а США с партнёрами увеличат предложение. Кроме того, цена уже снизилась значительно на данных новостях.

В ожидании вердикта ОПЕК+ участники рынка предпочитают закрывать сделки на продажу, что способствует росту цены.

Кроме того, своё значение будут сегодня иметь данные о запасах нефти в США, а также выступления глав ФРС и минфина США, данные по занятости в США.

В результате и среда может сохранить волатильность котировок. Диапазон на сегодня широк, в зависимости от нюансов описываемых событий. Он составляет ориентировочно от $69,30 до $74 баррель Brent», — считает эксперт.

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