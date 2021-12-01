Москва, 1 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Рубль 30 ноября укрепился несмотря на продолжение обвала нефти и откровенно негативный настрой инвесторов на зарубежных площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Пара доллар/рубль закрылась над уровнем 74 руб., но сегодня, 1 декабря, снова утратила эту поддержку, отметив более чем однонедельные минимумы в области 73,70 руб.

В первый день декабря на мировых рынках наблюдается практически повсеместный подъем — инвесторы на время абстрагировались от рисков, сопряженных с новым вирусом, и выкупают привлекательные подешевевшие активы.

Резкий отскок совершили и нефтяные цены, которые оттолкнулись от минимумов августа и уже торгуются на отметке $72 за баррель Brent, что, безусловно, помогает рублю продолжать движение в северном направлении от апрельских минимумов, отмеченных на прошлой неделе.

При этом важно отметить, что текущее восстановление высокодоходных активов обусловлено, прежде всего, техническими факторами, тогда как фундаментальные реалии по-прежнему говорят в пользу как минимум соблюдения осторожности из-за неопределенности с вирусом.

У рубля есть еще один драйвер, который демонстративно проявился в ходе торгов 30 ноября и позволил российской валюте пойти вразрез с общими настроениями игроков. Это сокращение геополитического дисконта на фоне разговоров о подготовке переговоров президентов России и США.

Новостные заголовки на эту тему тут же вселили в инвесторов надежду на улучшение отношений двух стран, что в свою очередь повлекло угасание опасений относительно новых санкций и конфликтов. Впрочем, если в ближайшие дни прогресса в направлении диалога не будет, этот фактор поддержки рубля быстро исчерпает себя.

Учитывая ограниченный бычий потенциал нефти, прекращение падения доллара за счет ужесточения риторики ФРС и угрозу возобновления бегства от рисков, перспективы более существенного укрепления нашей валюты в краткосрочной перспективе представляются ограниченными, тогда как угроза возвращения котировок выше 74 руб. сохраняется», — считает эксперт.

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