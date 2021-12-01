Сергиев Посад, Московская область, 1 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Сергиевом Посаде. Об этом 1 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 184 человека. Следом за Сергиевым Посадом идет Домодедово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 114 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 107 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2008 новых случаев COVID-19.