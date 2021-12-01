Нью-Йорк, США, , 13:14 — REGNUM Венесуэльская экспериментальная исполнительница Arca, ныне проживающая в США, обрадовала своих фанатов, выпустив вторую главу студийных альбомов «Kick» раньше запланированной даты, несмотря на обещания представить вторую, третью и четвертую части в один день — 3 декабря. «Kick ii» доступен для прослушивания на стриминговых платформах.

Музыка

«Kick ii» был анонсирован Arca вместе с релизом коллаборативного трека «Born Yesterday», записанного с певицей Sia. Вторая студийная работа исполнительница следует за ее прошлогодным альбомом «Kick i», который открыл серию альбомов, объединенных названием «Kick», и был номинирован на премию «Грэмми». В записи пластинки приняли участие Boys Noize, Mica Levi, Jenius Level, Wondagurl и Cubeatz.

«Kick iii» и «Kick iiii» выйдут на лейбле XL Recordings в пятницу, 3 декабря.