Москва, 1 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. «То, что для нас существенно — это то, чтобы Украина признала эту реальность. Вот это важно, но это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Что касается признания Белоруссией, то они безусловно связаны сегодняшним положением — отношением со стороны Запада к Белоруссии, и той же Украины. Это скорее их заслуга в том, что Белоруссия таки заявила о признании Крыма», — заявил 30 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Государственной думы (фракция ЕР), директор Института стран СНГ Константин Затулин, комментируя заявление Александра Лукашенко о признании Крыма российским.

Zatulin.ru Константин Затулин

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По мнению Затулина, к заявлению Лукашенко о то, что Крым фактически и юридически является частью Российской Федерации, надо относиться спокойно. Он напомнил о предыдущих заявлениях белорусского политика на эту тему. «Последний раз это было связано, по-моему, с признанием со стороны олигархов Российской Федерации. Такой был любопытный уход от ответа в свое время, пока у Лукашенко сохранялись надежды на взаимоотношения с Западом. Сейчас эти надежды далеки от воплощения, дальше чем когда бы то ни было. В силу этого он и делает эти заявления», — отметил депутат.

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Затулин посчитал более важным заявлением Лукашенко в интервью 30 ноября МИА «Россия сегодня» другое — о размещении в Белоруссии ядерного оружия, отметив: «Хотя вот это точно мы от него не требовали ни в каких случаях. Это с самого начала его собственная инициатива. И она опять же должна восприниматься исключительно в контексте его отношений с западными странами. Россия не собирается передавать никому ядерную кнопку, об этом речи не шло, и Россия никогда не настаивала и не планировала размещать ядерное оружие на территории Белоруссии».

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