Париж, 1 декабря 2021, 13:01 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что государство возьмет на себя похороны 27 мигрантов, погибших в проливе Ла-Манш, сообщает Le Figaro.
Однако, по словам главы МВД Франции, государство не возьмет на себя ответственность за репатриацию тел, если об этом попросят их семьи.
Гибель мигрантов разожгла напряженность между Францией и Великобританией.
Как сообщало ИА REGNUM, более 20 000 человек, застрявших в Марокко, были репатриированы во Францию специальными рейсами после решения о закрытии воздушной границы с Францией из-за пандемии.
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