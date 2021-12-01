Париж, , 13:01 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что государство возьмет на себя похороны 27 мигрантов, погибших в проливе Ла-Манш, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Однако, по словам главы МВД Франции, государство не возьмет на себя ответственность за репатриацию тел, если об этом попросят их семьи.

Гибель мигрантов разожгла напряженность между Францией и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 000 человек, застрявших в Марокко, были репатриированы во Францию специальными рейсами после решения о закрытии воздушной границы с Францией из-за пандемии.

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