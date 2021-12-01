Томск, 1 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 56 082. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 234 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 1,0.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 202 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 40 370 жителей. Скончались за время пандемии 630 носителей.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области, по данным на 1 декабря, достигла 74,2%.