Красногорск, 1 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 1 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2008 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 207 случаев меньше аналогичного показателя 30 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2215 человек, а днем ранее — у 2236 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 1 декабря в России было выявлено 32 837 новых случаев заражения коронавирусом.