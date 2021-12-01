Тверь, , 12:47 — REGNUM В Тверской области на расчистку дорог после снегопада вышло почти 300 единиц специализированной дорожной техники, инвормация опубликована в телеграм-канале «Тверская область» 1 декабря.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«292 единицы — 149 комбинированных дорожных машин, 36 автогрейдеров, 74 трактора с навесным оборудованием и другой транспорт — продолжают расчистку от снега автодорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС по Тверской области, 1 декабря в регионе также прогнозируются снегопады, сильный ветер, гололедица. Главное управление МЧС России по Тверской области функционирует в режиме «Повышенная готовности», развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой.