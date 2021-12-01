Красноярск, 1 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. За 11 месяцев текущего года на территории Железнодорожногорайона Красноярска по итогам рейдов по проверке соблюдения карантинного режима уже составлено 787 протоколов на физических лиц и проведено более двух тысяч профилактических бесед. Проверку прошли более 6700 предприятий. Об этом сеголня, 1 декабря, сообщает оперативный штаб Красноярского края.

В маске

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Так, по итогам посещения ТЦ «Славянский» на улице Новосибирской проверяющей отмечают, что в основном продавцы и покупатели соблюдали масочный режим, но было выявлено и несколько нарушителей. Они ходили с приспущенными масками, либо совсем без них. За два часа в торговом комплексе проверили около 20 павильонов и провели восемь разъяснительных бесед с продавцами и покупателями.

Всего с 1 января 2021 года в Железнодорожном районе прошло более тысячи рейдов. В будние дни в рейды выходят четыре группы, в выходные и праздничные дни — две группы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 декабря в Красноярском крае за последние сутки выявили 726 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 153 348.

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