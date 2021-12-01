Панама, , 12:29 — REGNUM Рост ежемесячного индекса экономической активности в Панаме указывает на начало постепенного восстановления, хотя и с намеками на неравномерность после месяцев стагнации из-за COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно данным Национального института статистики и переписи населения Панамы (INEC), в первой половине 2021 года валовой внутренний продукт страны вырос на 10%.

Также сообщается, что ежемесячный индекс экономической активности (IMAE), накопленный с января по сентябрь, вырос на 14,94% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что свидетельствует о «процессе восстановления после воздействия» на производственный аппарат чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Только в сентябре, говорится в докладе, ИМАЭ вырос на 18,02% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным исследования, рост экономики был обусловлен горнодобывающей промышленностью, экспортом меди и ее концентрата, а также строительством, осуществлением государственных инвестиций и постепенным возобновлением частных проектов.

Гостиничные услуги не показали такого же бума, особенно из-за низкого притока туристов, экскурсантов и транзитных пассажиров, указывает INEC.

Что касается ВВП Панамы, то международные организации и рейтинговые агентства прогнозируют, что в 2021 году рост этого показателя составит от восьми до 12%, хотя местные исследователи менее оптимистичны и говорят о пяти-шести процентах.