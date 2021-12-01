Симферополь, , 12:27 — REGNUM Указ об отставке с поста заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина подписал 1 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов, документ опубликован на сайте правительства региона.

«Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Андрей Рюмшин занимает пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Республики Крым с октября 2019 года, до этого он занимал должность министра сельского хозяйства Крыма. Как сообщало ИА REGNUM, о его желании покинуть должность стало известно 24 ноября, 29 ноября его отставку согласовали депутаты Госсовета Крыма.

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