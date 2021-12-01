Варшава, 1 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. «Совершенно недопустимы провокации белорусских служб. Белорусский военный атташе будет вызван в министерство национальной обороны для объяснения инцидента в районе Тересполя», — заявил 1 декабря министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

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Минобороны Польши сообщило подробности инцидента на своей странице в Twitter: «В районе Тересполя были обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами Войска Польского на границе с Белоруссией.Прожекторы были разрушены в результате выстрелов из пневматического оружия.Стрельба велась с территории Белоруссии».

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