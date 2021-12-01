Москва, 1 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Центральный банк РФ действует по принципу: у России не должно быть источников для внутренних инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что если в РФ будет больше программ субсидирования, помощи через бюджет, то будет чуть более жесткая денежно-кредитная политика.

Khazin.ru Михаил Хазин

«У нее такая логика: объем внутренних инвестиций должен быть ограничен. Россия не должна развиваться. Поэтому, если будут увеличиваться бюджетные инвестиции, то она будет перекрывать краник частным. Она гнет свою линию: у России не должно быть внутренних источников развития, — сказал Хазин. — В развитых странах такой ситуации в принципе быть не может. У нас денежная масса — 40% от ВВП. В ней отсутствует инвестиционная составляющая. Потому что она запрещена. В развитых странах она присутствует. И когда она присутствует, то можно с целью регулирования ситуации уменьшать ее или увеличивать. Иными словами, когда у вас есть огород, то вы можете задуматься, поливать его чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. А если у вас огород закатан в асфальт, то вы можете его поливать или не поливать — это не сыграет никакой роли. Так вот у нас «огород» закатан в асфальт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, чем отличается политика Минфина РФ от политики Банка России.