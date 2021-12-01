Саратов, 1 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 25 пациентов. Всего жертвами инфекции с начала пандемии стали 4635 человек, сообщает 1 декабря региональный минздрав.

Pixabay.com Катафалк

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 мужчин и 14 женщин в возрасте от 42 до 88 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтвердили 120 896 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 103 835 человек.

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