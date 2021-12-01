Тбилиси, 1 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Заза Саралидзе, отец погибшего в драке в Тбилиси подростка Давида Саралидзе, призвал помиловать виновных в убийстве мальчика. Это обращение он сделал в эфире телеканала «Пирвели».

Rishe.ir Тюрьма

"Мне жаль всех этих парней. Я обращаюсь к [президенту] Саломе Зурабишвили с просьбой освободить их всех. Я прощаю всё всем этим детям. Закон говорит, что через 15 лет я всё равно должен их простить. И я прощаю их уже сегодня, не хочу мучиться», — сказал Саралидзе.

В то же время он намерен продолжать борьбу за то, чтобы осудили высокопоставленных чиновников, которые пытались помешать правосудию по делу об убийстве.

Напомним, 1 декабря 2017 года в Тбилиси произошла массовая драка между старшеклассниками из разных школ. Давида Саралидзе 13 раз ранили ножом, и он скончался в больнице. Также там погиб на месте Леван Дадунашвили, пытаясь разнять дерущихся.

В 2018 году суд приговорил Гугу Барбакадзе и Георгия Джанашия за убийство Дадунашвили, но не назвал виновных в смерти Саралидзе. Его отец стал выступать с заявлениями, что не всех виновных наказали. Это привело к массовым акциям протеста, после которых в отставку подал генпрокурор Ираклий Шотадзе.

В 2019 году после повторного расследования суд признал Дадунашвили виновным в смерти Саралидзе. В ходе процессуального соглашения он признал вину, а ему 11 лет тюрьмы заменили на четыре года заключения и семь лет домашнего ареста.