Казань, 1 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 1 декабря зарегистрировано 38 288 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 235 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 31 736 ковид-пациентов, скончались 1255 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 282 пациента, количество летальных исходов возросло на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, в России новые заражения коронавирусом зафиксировали во всех субъектах. Лидерами по суточному приросту стали Москва — 2757, Санкт-Петербург — 2419, а также Подмосковье — 2008. Кроме них в первой пятёрке оказались Самарская область и Краснодарский край.

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