Калуга, 1 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 214 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 декабря. Днём ранее, 30 ноября, в регионе было зарегистрировано 206 случаев.

Minzdrav.gov.by Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 382 человек, 55 696 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1040 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного министерства здравоохранения охват тестированием составляет 282,5 на 100 тысяч населения, с начала пандемии на COVID-19 обследованы 1 164 147 человек, за прошедшую неделю — 19 770 человек. Заместитель губернатор области Константин Горобцов поручил региональному минздраву обратить внимание на количество тестирований в сутки и возможность использования экспресс-тестов.