Салехард, 1 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131 случай.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 538 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 1 декабря подтвердили 58 577 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 777 человек.