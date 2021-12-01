Оренбург, 1 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 336 новых заражений коронавирусом, что на четыре меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает 1 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии число зарегистрированных случаев заражения в регионе достигло 101 309. Выздоровели 85 395 оренбуржцев, перенесших коронавирусную инфекцию.

В COVID-центрах на сегодняшний день находятся 1066 пациентов. Состояние 439 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 85 пациентов, еще 729 человек получают кислородную поддержку.

Жертвами заболевания в Оренбуржье стали 3 169 человек. За последние сутки зафиксировано десять летальных исходов.