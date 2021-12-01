Пенза, 1 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 365 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 472 человека. Обновленная статистика по состоянию на 1 декабря опубликована общероссийским оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 370 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 92 183 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 64 815 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 472 человека.

От COVID-19 скончался 4241 пациент, из них 21 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области привили от коронавируса первым компонентом вакцин 742 931 человека, полностью прошел курс 652 881 житель.

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