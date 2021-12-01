В Тюменской области за сутки COVID-19 заболели 312 человек
Тюмень, 1 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 312 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 314 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 1 декабря подтвердили 81 191 случай заражения коронавирусом, вылечились 63 159 тюменцев.