Астрахань, 1 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 1 декабря подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 74 тыс. 474 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1090 человек.

За весь период 2195 человек скончались. Пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.