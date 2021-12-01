Кемерово, 1 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 22 по 28 ноября было зарегистрировано 31,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональной управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 115,8%», — уточнили в ведомстве.

Был исследован клинический материал от 224 больных ОРВИ. У 58 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.