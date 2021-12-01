Каракас, 1 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал оказать поддержку трём оппозиционным губернаторам, избранным в Венесуэле на выборах 21 ноября. Об этом пишет агентство EFE.

Cancillería del Ecuador Николас Мадуро

На выборах Мануэль Росалес из штата Зулия, Альберто Галиндес из Кохедеса и Морель Родригес из Нуэва-Эспарты одержали победу над своими провластными оппонентами.

Президент дал свое обещание после встречи с Росалесом, Галиндесом и Родригесом в президентском дворце Мирафлорес, где в ближайшие дни он также примет 19 новых губернаторов от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).