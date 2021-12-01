Владивосток, 1 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока 1 декабря из-за сложных погодных условий задержали прибытие и отправление 18 авиарейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Павел Латышов ИА Красная Весна Памятник в аэропорту Владивостока

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Приморская транспортная прокуратура начала проверку по фактам задержки воздушных рейсов.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых оператором аэродрома для обеспечения бесперебойного обслуживания воздушных судов, и соблюдению авиакомпаниями прав пассажиров», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Владивостока прилетевшие 1 декабря самолёты не могут высадить пассажиров — люди вынуждены часами сидеть в салонах, дожидаясь пока техника по снегу к ним доберется.