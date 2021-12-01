Захарова назвала опасной и лицемерной идею «Саммита за демократию»
Москва, 1 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Идея так называемого «Саммита за демократию», который США намерены провести в декабре, является «опасной и лицемерной». Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, необходимо смотреть не только на форму объединения под какой-то идеей стран в таком формате, но и на саму идею.
Она добавила, что это мероприятие также способствует разобщению мирового сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».
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