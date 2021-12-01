Москва, 1 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Идея так называемого «Саммита за демократию», который США намерены провести в декабре, является «опасной и лицемерной». Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, необходимо смотреть не только на форму объединения под какой-то идеей стран в таком формате, но и на саму идею.

«А сама идея опасна не только из-за своей лицемерности, потому что не могут говорить и учить демократии, свободе и правам человека страны, которые не просто их не соблюдают, а вообще ни во что не ставят [их] в своей повседневной жизни», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что это мероприятие также способствует разобщению мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

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