Москва, 1 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Западные страны продолжают выстраивать порядок ведения международных дел, альтернативный тому, который сформировался по итогам Второй мировой войны. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Западники целенаправленно разрушают сформированную по итогам Великой Победы международную правовую ООН-центричную архитектуру, пытаются подменить её выгодным только им неким порядком, основанным на правилах», — заявил Лавров.

«Эти так называемые «правила» вырабатываются келейно, в удобных Западу форматах ограниченного состава, в обход ООН. Затем их пытаются навязывать всем остальным. В числе наиболее одиозных прожектов, появившихся под маркой этого порядка — инициатива США по созыву саммита за демократию. Он пройдёт 9−10 декабря… причём американцы сами решали, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого нет», — указал он.

Ранее госдепартамент США опубликовал список из 110 стран, приглашенных участвовать в «саммите за демократию», организованном президентом США Джо Байденом. Россию и Китай к участию в саммите не пригласили, в то же время в список участников входит, например, делегация от Тайваня.