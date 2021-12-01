Москва, 1 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 128 млрд рублей на строительство скоростных автомагистралей, сообщает 1 декабря сайт правительства.

Cap.ru Обзорная схема трассы М-12

Основная часть из этой суммы будет направлена на строительство трассы М-12, которая сократит путь от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов. Завершить работы планируется в 2024 году. Выделенное финансирование позволит довести готовность дороги до уровня более 30%.

Вторая часть средств поступит на строительство двух дополнительных участков автотрассы М-4 «Дон» — обхода Аксая (Ростовская область) и дальнего западного обхода Краснодара. Протяжённость участков, как уточнили в правительстве, составит 67 и 51 км соответственно.