В Приамурье непривитых от COVID-19 студентов отправили на дистанционку
Благовещенск, 1 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Амурской области с 1 декабря вводятся ограничения на посещение студентами высших учебных заведений, колледжей и техникумов. Те, кто не привился, будут учиться самостоятельно или дистанционно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Те, у кого нет QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании, будут обучаться «исключительно в форме самостоятельной работы и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных программ», говорится в указе губернатора региона.
Она также подчеркнула, что в случае, если студент получает профессию, которой невозможно обучать удалённо, вопрос возврата средств за обучение будет решаться на усмотрение образовательной организации. Деньги могут не вернуть, квалифицировав ситуацию как непредвиденную и не зависящую от сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, обучающихся в Амурском государственном университете обязали дежурить на входе в вуз с целью проверки QR-кодов. Эту систему вводит руководство учреждения. Обучающиеся переживают, что из-за отсутствия на лекциях в связи с дежурствами у них ухудшится успеваемость. У них есть также опасения за своё психологическое и физическое здоровье.