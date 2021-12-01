Благовещенск, 1 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Амурской области с 1 декабря вводятся ограничения на посещение студентами высших учебных заведений, колледжей и техникумов. Те, кто не привился, будут учиться самостоятельно или дистанционно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Те, у кого нет QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании, будут обучаться «исключительно в форме самостоятельной работы и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных программ», говорится в указе губернатора региона.

«Если студент принял решение не вакцинироваться от коронавируса — это его право. Однако у педагогов (в большинстве случаях возрастных) и других обучающихся тоже есть право на безопасные условия пребывания в образовательной организации, которые не будут таковыми, если в учреждении будет находиться большое количество непривитых, которые могут быть носителями вируса. Новые правила направлены на недопущение срыва образовательного процесса», — отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Она также подчеркнула, что в случае, если студент получает профессию, которой невозможно обучать удалённо, вопрос возврата средств за обучение будет решаться на усмотрение образовательной организации. Деньги могут не вернуть, квалифицировав ситуацию как непредвиденную и не зависящую от сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, обучающихся в Амурском государственном университете обязали дежурить на входе в вуз с целью проверки QR-кодов. Эту систему вводит руководство учреждения. Обучающиеся переживают, что из-за отсутствия на лекциях в связи с дежурствами у них ухудшится успеваемость. У них есть также опасения за своё психологическое и физическое здоровье.