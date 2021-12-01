Пенза, 1 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Пензенскую область доставили очередную партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 25,2 тыс. доз. В данной поставке преобладает двухдозная фасовка, что подразумевает одновременное наличие двоих допущенных к вакцинации после медосмотра пациентов, сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Сертификат с QR-кодом, подтверждающим факт иммунизации против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Лайт», формируется на едином портале государственных услуг спустя 21 день.

По состоянию на 30 ноября в Пензенской области привили от коронавируса первым компонентом вакцин 742 931 человека, полностью прошел курс 652 881 пензенец.

ИА REGNUM напоминает, жертвами новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 1 декабря числятся 4241 человек.

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