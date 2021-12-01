Москва, 1 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 85 подпольных оружейников, изъяв у них свыше 350 единиц оружия. Об этом 1 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате этого была прекращена незаконная деятельность 17 мастерских, в которых велась модернизация оружия и изготовление боеприпасов.

«Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств», — также указывается в сообщении и добавляется, что спецоперация проводилась в ноябре в 30 российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в 18 регионах России 48 подпольных оружейников.