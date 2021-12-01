Элиста, 1 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Калмыкии зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Калмыкии подтверждено 698 летальных исходов среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии период действия ограничительных мер продлён до 23 января 2022 года. В частности, сохранён запрет на проведение массовых мероприятий. По-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пожилым людям — режим самоизоляции.