Ижевск, 1 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 декабря прививку от коронавируса сделал 635 491 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Второй компонент препарата получили 443 742 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 3277 жителей республики. 5572 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 110 718 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 942 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря в Удмуртии провели 2 149 819 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2641 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2639 исследований.

Читайте также: Вторые сутки в Удмуртии проводят меньше 3 тыс. тестов на коронавирус