Ижевск, 1 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались четыре женщины в возрасте от 52 лет до 81 года и двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3247 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря в регионе выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 240 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 275 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8646 жителей.

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