Ижевск, 1 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 декабря выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 240 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 275 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 31 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 52 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 164 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 63 382 человека. Скончались 3247 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев. Накануне скончались десять жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8646 жителей. Из числа получающих лечение 7283 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 602 человека — в состоянии средней степени тяжести, 201 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 30 ноября прививку от коронавируса сделали 632 214 человек. Второй компонент препарата получили 438 170 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.