Оренбург, 1 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел два административных протокола в отношении перевозчика, проигнорировавшего антиковидные меры. Об этом сообщает пресс-служба Промышленного райсуда города.

Суд

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По данным инстанции, административные дела возбудило министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в начале октября 2021 года. В ходе проверки выяснилось, что при перевозке пассажиров в автобусах не организовало воспроизведение звуковой информации для населения о мерах по профилактике короновирусной инфекции, а также в салоне в общедоступном месте отсутствовали антисептические средства для обработки рук.

Суд вынес решение о штрафных санкциях в отношении нарушителя. По каждому административному делу перевозчик оштрафован на 100 тыс. рублей.