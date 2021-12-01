Элиста, 1 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Ещё 26 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 316 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются 27 человек. Режим самоизоляции предписано соблюдать 1287 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 483 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 850 пациентов.